شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الاتصالات يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات (TTSI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 31.49 نقطة، وذلك على اثر استناد المؤشر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وفي الوقت نفسه تصل مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على هذا الارتفاع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,761.60، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 8,104.00.