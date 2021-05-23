شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إكسترا (4003) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 112.20، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.17% ليكسب السهم نحو 20 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 112.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 123.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 112.00 ومستوى المقاومة 120.20.