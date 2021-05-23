شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لخط اتجاه فرعي صاعد – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المهم 10,540.17، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -32.69 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10,170.53، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10,540.17 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,540.17.