شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض ليغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7.70 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يواصل الانخفاض لمستويات قد تصل الى 7.50 ريال كمستوى اول ثم 7 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط