شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير لينهي تداولات الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 3.143 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3.10 ريال كمستوى اول ثم 3 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.25 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط