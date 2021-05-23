شكرا لقرائتكم خبر عن كيو إل إم (QLMI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 5.22 ريال، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 5.30 ريال، وهو ما دفع لاسهم لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 5.05 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يشير الى ان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 4.90 ريال ثم 4.60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط