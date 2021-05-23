شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 839 فلس، الا انه اغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 790 فلس، مكون بذلك نموذج "Dark Cloud" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 760 فلس وبين مستوى المقاومة هو 820 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط