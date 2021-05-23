شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) مازال الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 71فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكليةسلبية، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 69.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط