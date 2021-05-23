شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 235 فلس، وذلك بعدما لامس خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 231 فلس وبين مستوى المقاومة هو 237 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط