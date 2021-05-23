شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند 40 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 42 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 41.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط