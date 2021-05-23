شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 121 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 125 فلس، وفي ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يفتح الباب امام السهم لعمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 110 فلس كمستوى اول ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 116 فلس وبين مستوى المقاومة هو 123 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط