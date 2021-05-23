شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق عند مستوى 134 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 125 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 125 فلس وبين مستوى المقاومة هو 138 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط