شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 85 فلس خلال جلسة الاربعاء والخميس الماضيين، ثم تراجع لينهي تداولات الخميس عند مستوى 81.10 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 77 فلس كمستوى اول ثم 67 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 77 فلس وبين مستوى المقاومة هو 84 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط