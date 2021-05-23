شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 6824 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل للوصلو لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,815 بينما مستوى المقاومة هو 6,833 نقطة