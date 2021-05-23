شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 10695 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف الشهر الماضي، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 10600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10850 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,659 بينما مستوى المقاومة هو 10,735 نقطة