شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الإسمنت تواصل تراجعها بالسوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع متوسط أسعار الإسمنت بالمملكة، بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي دون سعر 14 ريالا لأول مرة في 9 أشهر لكيس الأسمنت وزن 50 كجم.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، بلغ متوسط سعر كيس الإسمنت وزن 50 كجم، 13.94 ريال، وهو أقل متوسط منذ شهر يونيو/ حزيران 2020م والبالغ خلاله 13.43 ريال، علما بأن الزيادة في المتوسط بداية من شهر يوليو/ تموز عندما سجل 14.28 ريال تعود بشكل كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة بالمملكة في هذا الوقت من 5 % إلى 15 %.

وانخفض متوسط سعر الإسمنت في الشهر الماضي مقارنة مع شهر فبراير/ شباط عندما سجل 14.04 ريال، و14.10 ريال في يناير/ كانون الثاني، ليواصل بذلك تراجعه للشهر الثامن على التوالي.

وتراجع سعر الإسمنت الأسود الوطني بنسبة 1.46 % خلال مارس/ آذار على أساس شهري، مسجلا 14.87 ريال، لينخفض من 15.09 ريال في فبراير/ شباط.

وفي المقابل، ارتفع سعر الإسمنت الأسود وزن 50 كجم بنسبة 8.15 % في الشهر الماضي على أساس سنوي؛ حيث بلغ سعره 13.75 ريال في مارس/ آذار من عام 2020م.

وبالنسبة للإسمنت الأبيض، تراجع كذلك في مارس/ آذار على أساس شهري بنسبة 2.09 %، فيما ارتفع على أساس سنوي بنحو 8.6%.

وسجل سعر كيس الإسمنت الأبيض وزن 50 كجم 39.35 ريال في الشهر الماضي، مقابل 40.19 ريال في الشهر السابق، ومقارنة مع 36.24 ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وانخفض سعر الجبس بشكل طفيف في مارس/ آذار الماضي إلى 15.32 ريال للكيس وزن 40 كجم، مقابل 15.33 ريال في الشهر السابق، فيما ارتفع على أساس سنوي بنحو 21.9 % مع تسجيله 12.57 ريال في الشهر ذاته من 2020م.