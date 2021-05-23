شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق الذهب تستقطب 1.3 مليار دولار في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الفيدرالي الأمريكي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».

وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو آيار، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر كانون الأول 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.

وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعا، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، بحسب ما أظهره تقرير بنك أوف أمريكا.

من جانب آخر، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين في عملة بيتكوين بدأوا في التخلص من العملة المشفرة لصالح الذهب، مما يعكس الاتجاه الأخير الذي حدث خلال الربعين الماضيين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جي بي مورغان.

وقال محللو JPMorgan في مذكرة للمستثمرين: «تستمر التدفقات إلى بيتكوين في التدهور وتشير إلى استمرار تقليص الاستثمارات من قبل المستثمرين المؤسسيين. خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق العقود الآجلة للبيتكوين أسوأ عمليات التصفية وأكثرها استدامة منذ أن بدأ صعود بيتكوين في أكتوبر».