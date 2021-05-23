شكرا لقرائتكم خبر عن 3 % انخفاضا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو 2 % أو 1.33 دولار مسجلاً 66.44 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تراجع 3.3 % خلال أسبوع.

كما صعد سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.7 % أو 1.64 دولار عند 63.58 دولار للبرميل، لكنه سجل هبوطاً 2.7 % في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وقد انجرف النفط أيضاً في عمليات بيع واسعة النطاق للسلع أمس الخميس، بعد مخاوف بشأن التضخم، وتكهنات بأن مجلس الفيدرالي الأمريكي سيخفف التحفيز إلى جانب تحذيرات الصين بشأن تدابير تهدئة الارتفاع في الأسعار.

لا يزال النفط مرتفعا بأكثر من 25 %هذا العام، حيث إن التعافي القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا يعزز التفاؤل بشأن توقعات الطلب على الوقود، حتى مع عودة انتشار الفيروس في آسيا.

وبينما تقترب إيران من زيادة صادراتها من النفط الخام، فإن شركة سيتي غروب واثقة من أن السوق ستكون قادرة على امتصاص البراميل الإضافية، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: «أظن أنه من المرجح أن تظل الأسعار تحت الضغط، حتى يكون هناك بعض الوضوح حول تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني»، وفق ما نقلته «بلومبرغ».