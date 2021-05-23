شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % ارتفاعا بمتوسط أسعار الحديد خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت متوسط أسعار الحديد بالمملكة ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2021م بنسبة 15.5%، مقارنة بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقدر بـ 467.13 ريال بالطن.

وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصل متوسط طن الحديد في المملكة إلى 3473.72 ريال، مقارنة مع قيمته البالغة 3006.59 ريال للطن في نهاية عام 2020م.

وارتفع متوسط سعر طن الحديد بنسبة 27.7% خلال شهر مارس/ آذار 2021م على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 754.05 ريال بالطن مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من عام 2020م والبالغ 2719.67 ريال.

وعلى أساس شهري، انخفض متوسط سعر طن الحديد بالمملكة بنحو 1.1% خلال مارس/ آذار الماضي مقارنة مع الشهر السابق (فبراير/ شباط) والبالغة خلاله 3512.40 ريال، بتراجع قيمته 38.68 ريال في الطن الواحد.

وسجلت جميع أنواع الحديد، ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار 2021م على أساس سنوي؛ وكان أبرزها حديد التسليح 8 مم وطني و10 مم وطني بنسبة 31.7% و31.5% على التوالي ليبلغ سعرهما 3499.99 ريال (ارتفع 842.87 ريال خلال تلك الفترة) و3510.3 ريال للطن (بزيادة 840.66 ريال) على الترتيب.

فيما زادت أسعار حديد التسليح 12 مم وطني بنسبة 27.8% في شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020م، ليبلغ سعره 3325.87 ريال للطن (زاد 723.42 ريال في تلك الفترة).

وارتفع سعر الحديد 14 مم وطني 27.7% في الشهر الماضي على أساس سنوي، ليسجل 3321.86 ريال بزيادة تبلغ 719.84 ريال في الطن عن سعره في الشهر المماثل من العام الماضي.

وقفز سعر الحديد 6 مم وطني أغلى الأنواع في المملكة بنسبة 23% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى 4070 ريالا، مسجلا زيادة خلال تلك الفترة بلغت 762.95 ريال بالطن.