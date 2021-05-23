شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تمرين «حماة النيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش المصري،السبت، وصول عناصر من قواته إلى الخرطوم لمشاركة الجيش السوداني في التدريب العسكري «حماة النيل».

وقال الجيش المصري، في بيان، إن عناصر من القوات المسلحة المصرية وصلت إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك «حماة النيل» الذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي إن التدريب العسكري «حماة النيل» يهدف إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، كما يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة «نسور النيل -1»، و«نسور النيل -2».

وهذا التدريب هو ثاني تدريب عسكري بين الجيشين المصري والسوداني خلال شهرين.

وقال البيان المصري إن اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب في هيئة الأركان السودانية رحب بالقوات المصرية المشاركة، كما أشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

وفي وقت سابق أمس السبت، قال الجيش السوداني إن التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر تهدف إلى رفع القدرات واكتساب المهارات، وصولاً إلى الكفاءة القتالية.

وأوضح، في بيان صحفي، أنه «تحقيقاً لهذا المسعى، ستُجرى تمارين مشتركة مع عدد من الدول الصديقة في أواخر شهر مايو/ أيار الجاري».

وأكد البيان أن «هذه التمارين تأتي في إطار تنفيذ السياسة التدريبية للقوات المسلحة السودانية وتماشياً مع البروتوكولات الموقعة واتفاقيات التدريب المشترك بينها ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة».

ووفق البيان، يعقب تمرين «حماة النيل»، تدريب بحري مختلط بين القوات البحرية السودانية والمصرية بالبحر الأحمر.

وأضاف : «تُجْرى جميع هذه التدريبات ضمن بروتوكولات موقّعة مسبقاً مع الدول الشقيقة والصديقة دعماً لأواصر التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية وصولاً لاحترافية العمل العسكري».

ويوم الجمعة الماضي، أعلن السودان اكتمال الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك «حماة النيل» الذي سيجرى في الأراضي السودانية في الفترة بين 26 و31 مايو/ أيار الجاري. (وكالات)