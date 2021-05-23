شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: انخراط أوروبا في «الساحل» سيظل قائماً «بعد 10 سنوات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إن انخراط أوروبا في منطقة الساحل الإفريقية سيظل قائماً «بعد 10 سنوات» و«على الأرجح أكثر من اليوم».

وأعلن الجنرال فرانسوا لوكوانتر في مقابلة مع صحيفة «لوفيجارو» المحلية، نشرت أمس السبت، أن أوروبا «تكفل حالياً بعثة لتدريب الجيش المالي. (ولكن) من الضروري توسيع الأهداف للانتقال من التدريب فحسب، إلى إعادة بناء الجيش». وأضاف: «يجب أن ننتقل من المهام التي قد تبدو محدودة إلى مهام للتعاون الهيكلي في المجال العسكري».

كما تشرك دول أوروبية عدة (السويد وإيطاليا وتشيكيا وأستونيا) قوات خاصة ميدانياً، إلى جانب فرنسا، ضمن عملية تاكوبا.

وتعوّل باريس على هذه القوة بشكل خاص لتتقاسم مع شركائها عبء قتال المقاتلين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.

وحذّر الجنرال لوكوانتر بأنه من دون عمل مشترك في منطقة الساحل، «ستصبح هذه المنطقة منطقة فوضى» مع «موجات هجرة غير قانونية تستحيل السيطرة عليها وستزعزع استقرار دولنا الأوروبية الكهلة».

ورأى أن انتقادات «الاستعمار الجديد» تجاه فرنسا التي تنشر أكثر من 5 آلاف عنصر في مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي، ستخف في حال تولت أوروبا زمام الأمور. ولفت إلى أن مخاطر (مثل هذه الاتهامات) ستكون أقل، إذا كانت أوروبا هي المقترحة لا فرنسا وحدها، حتى لو أن تصرفنا يرتكز على طلب دول الساحل. وشدد على أنه «من الضروري تقاسم الجهود بين الدول الأعضاء لتعزيز القوة».

وأشار إلى أن لأوروبا «نقاط ضعف»، وبشكل خاص «بطء اتخاذ القرار»، ولكنها تتمتع في الوقت نفسه ب«نقاط قوة». وقال إنها «لاعب عالمي، على عكس حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري». وأوضح أن لأوروبا أدوات عمل أخرى على صعيدي «الحوكمة والتنمية» لمساعدة تلك الدول في إرساء هياكل أكثر متانة للدولة و«تولي مصيرها».(أ.ف.ب)