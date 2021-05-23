شكرا لقرائتكم خبر عن بركان «نيراجونجو» يثير الفزع في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا: وكالات

ثار بركان جبل «نيراجونجو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت، مثيراً الفزع بين سكان مدينة «جوما» الذين بدأو يغادرون المدينة بعدما تدفقت حمم البركان لارتفاعات عالية، في وقت دعتهم فيه السلطات إلى التزام الهدوء.

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو في مدينة «جوما» القريبة: «أستطيع أن أرى تدفق الحمم البركانية لارتفاعات عالية، وأعتقد أنه من المحتمل أن تصل إلى جوما قريباً جداً». وأضاف:«لا يتم إجلاء الناس حالياً». ولفت تيديسكو إلى أن البركان به بعض أسرع الحمم البركانية في العالم.

وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا إن البركان بدأ في الثوران في وقت متأخر من السبت.

وغرد مويايا قائلاً: «تراقب الحكومة عن كثب الوضع في جوما، ولا سيما نشاط بركان «نيرانجونجو». تقوم السلطات المحلية في الكونغو حالياً بتقييم الوضع مع المرصد البركاني في «جوما» وسيتبع ذلك بيان تفصيلي. السكان مدعوون إلى التزام الهدوء».

وقام الدكتور تشارلز بالاغيزي، من مرصد «جوما» للبركان، بتصوير مقطع فيديو قصير للثوران يظهر حمماً حمراء في سماء الليل المظلمة.

وكانت آخر مرة ثار فيها بركان «نيراجونجو» في العام 2002، ما أسفر عن مقتل 250 شخصاً وتشريد 120 ألفاً بعد تدفق حمم على «جوما».