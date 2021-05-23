شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى احترام تام لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة: (أ ف ب)

دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى احترام «تام» لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، في أول بيان يحظى بموافقة أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو/أيار، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وبحسب النص الذي وافقت عليه واشنطن بعد حذف فقرة كانت تندد بأعمال العنف، فإن «أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتباراً من 21 مايو/أيار الجاري، ويقرّون بالدور المهم الذي أدته مصر ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه».

وأضاف النص الذي اقترحته الصين والنرويج وتونس: «يدعو مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار»، مكتفياً بالإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المجلس «تأسف للخسائر المدنية بسبب أعمال العنف».

وأضاف البيان أن الأعضاء «أكدوا الحاجة الفورية لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، لاسيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى المجتمع الدولي لإعادة بناء القطاع».

وشددوا في النهاية على ضرورة «استعادة الهدوء بشكل عاجل، وأكدوا مجدداً أهمية تحقيق سلام كامل على أساس تصور منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب، في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها».

وأعرب مجلس الأمن أيضاً عن «القلق حيال التوترات والعنف في القدس الشرقية، خاصة في المواقع المقدسة، وحض على احترام الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة».

وقبل صدور هذا البيان، رفضت واشنطن ثلاثة بيانات، إضافة إلى مشروع قرار فرنسي يطالب «بوقف فوري للأعمال العدائية»، ويدعو إلى «تسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بدون عوائق في أنحاء غزة».

ويتوقع أن يبحث مجلس الأمن مرة أخرى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الخميس المقبل، في جلسته العامة الشهرية حول هذا الموضوع، والمقررة قبل وقت طويل من اندلاع النزاع. وسيكون هذا خامس اجتماع له حول الموضوع هذا الشهر، بعد أربعة اجتماعات طارئة، بينها ثلاثة مغلقة وواحد علني.