شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات في دائرة الفرص وسط سيولة معزّزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *حصة الأسد لـ «أبوظبي الأول» بـ 56 مليوناً في أسبوع

أبوظبي: مهند داغر

حصدت أسهم محلية من المتوقع انضمامها أو رفع وزنها في مؤشر «إم.إس.سي.آي» العالمي للأسواق الناشئة، سيولة جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما يحفز المزيد من السيولة على الدخول إلى أسواق الإمارات في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن نسبة ملكية الأجانب في هذه الاسهم لا تزال متدنية جداً، وبالتالي فإن هناك مساحة كبير لدخول المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وحظيت الأسهم الثلاثة التي سيتم إضافتها إلى مؤشر «إم. إس. سي. آي» بنهاية إغلاق يوم 27 مايو / أيار الجاري، وهي: «إعمار للتطوير»، و«أدنوك للتوزيع» و«أغذية» بسيولة بلغت 1.3 مليار درهم، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منها 1.12 مليار درهم سيولة ل«أدنوك» لكن السهم انخفض بنسبة 0.89% و113.24 مليون درهم لسهم «أغذية» الذي ارتفع 9.76%، و90 مليون درهم سيولة إعمار للتطوير ليقفز في أسبوع بنسبة 17%.

وحصد «أبوظبي الأول» سيولة قوية في 5 جلسات بلغت 2.6 مليار درهم بما يعادل 22% من إجمالي سيولة سوق العاصمة، علماً أن السهم قفز 12.62% إلى مستوى 16.42 درهم، وذلك في وقت يتزايد الإقبال من المستثمرين الأجانب على السهم بعد توقعات بأن مراجعة مقررة على مؤشر«إم. إس. سي. آي» ستزيد وزن البنك وترفع حجم التدفقات الأجنبية عليه ب 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم) إضافية.

مشتريات الأجانب

وبحسب تحليل ال«الخليج» لخارطة الشراء الأجنبي على سهم «أبوظبي الأول» الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت مشتريات الأجانب (غير العرب) بواقع 56.28 مليون سهم بعد أن كانت نسبة ملكيتهم في أسهم البنك بآخر جلسة تداول قبل عطلة عيد الفطر يوم 10 مايو 14.4% لترتفع إلى 14.91 في جلسة يوم الخميس الماضي.

وارتفعت ملكية الأجانب (غير العرب) في أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» إلى 29 مليون سهم في غضون أسبوع بعد أن كانت نسبة ملكيتهم يوم 10 مايو 2.67% لترتفع هذه النسبة إلى 2.91% يوم 20 مايو.

وتوقعت شركة «أدنوك للتوزيع» أن تصبح أسهمها جاذبة للمستثمرين الأجانب عقب إدراجها في مؤشر«مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

وعلى صعيد أسهم القطاع العقاري، فقط ارتفعت ملكية الأجانب (غير العرب) في «إعمار للتطوير» إلى 8 ملايين سهم، حيث كانت نسبة ملكيتهم بتاريخ 10 مايو 5.12% وارتفعت هذه النسبة إلى 5.32% يوم 20 مايو، بينما حظيت أسهم «مجموعة أغذية» بشراء أجنبي خلال أسبوع كذلك، وبواقع 3.8 مليون سهم، وبنسبة تغيير بلغت 0.53% على اعتبار أن نسبة ملكيتهم كانت في يوم 10 مايو 6.86% وارتفعت إلى 7.39% يوم 20 مايو. وبذلك يكون المستثمرون الأجانب (غير العرب) قد رفعوا ملكيتهم بأسهم الشركات الأربع المذكورة إلى 97.16 مليون سهم.

وكانت قد شهدت العديد من الأسهم ارتفاعات جيدة الأسبوع الماضي، منها «دبي الإسلامي» 2.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9%، و«أبوظبي التجاري» 4.8% و«أبوظبي الإسلامي»7.91%.

كما ارتفع في العقار: «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.5% و«ديار» 5.47% و«داماك» 6.3%، و«الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 5.36%.

وارتفعت أسهم أخرى مثل «اتصالات» 2.23% و«دانة غاز»1.77% و«طاقة»2.21% و«دبي للاستثمار» 1.24% و«دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.6% و«العربية للطيران»3.87% و«أرامكس»5% و«الخليج للملاحة»1.57%.

بدوره، واصل سهم «أركان» التفاعل مع خبر تلقي الشركة عرض استحواذ من شركة «حديد الإمارات» ليصعد في أسبوع بنسبة 23.81% إلى مستوى 1.3 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 13.7 مليار درهم منها 11.98 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.706 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.9 مليار سهم، توزعت بواقع 1.27 مليار سهم في سوق دبي و1.6 مليار سهم في سوق أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 47.3 ألف صفقة.