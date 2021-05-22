شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

شهد القطاع العقاري بدولة الإمارات نمواً جيداً خلال الربع الأول من 2021، بعد تجاوزه عاماً صعباً، تخلله انتشار فيروس «كوفيد-19»، وما رافقه من إجراءات احترازية مشددة وأنظمة إغلاق متتالية، حيث سجلت الشركات المدرجة بالسوقين الماليين المحليين في دبي وأبوظبي أرباحاً إجمالية قوية وخرجت العديد من الشركات من دائرة الخسائر.

وبلغت الربحية المجمعة للشركات الخمسة الكبرى «إعمار للتطوير» و«الدار» و«رأس الخيمة العقارية» و«ديار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» 1.4 مليار درهم.

وتعكس هذه النتائج استمرار الثقة بنشاط القطاع، رغم التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة الجائحة.

وفي ظل الأداء المالي الجيد الذي حققته هذه الشركات، خلال العام الماضي، فقد ساهم ذلك في زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في أسهمها المدرجة في الأسواق المالية، والتي سجلت تحسناً نسبياً منذ بداية عام 2021 مدعومة بتنامي الطلب على منتجاتها العقارية المختلفة.

سوق دبي

وأعلنت الشركات العقارية المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، حيث تحولت العديد من الشركات إلى الربحية بعد تكبدها خسائر في الربع الأول 2020. وفقط وقعت شركة «داماك العقارية» في دائرة الخسارة خلال الربع الأول من 2021 بنحو 190 مليون درهم.

وسجلت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية قدرها 781 مليون درهم، وإيرادات قدرها 3.848 مليار درهم بزيادة بنسبة 20% و26% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وحقّقت «إعمار للتطوير»، إحدى أعلى نتائج مبيعاتها الربع سنوية خلال الربع الأول 2021، والتي تضاعفت إلى 5.88 مليار درهم.

وأعلنت «ديار للتطوير» عن نتائجها المالية للربع الأول 2021، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 15 مليون درهم مقارنة ب 2.6 مليون درهم في نفس الفترة من 2020 بنمو 482%.

كذلك، تحولت «الاتحاد العقارية» إلى هامش الربحية بقيمة 5.55 مليون درهم خلال الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 122 مليون درهم في نفس الفترة من 2020 وبنمو 105%.

مبيعات «داماك»

وأعلنت «داماك العقارية» عن خسائر بقيمة 190 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بخسائر بلغت 106 ملايين درهم وبزيادة 79%. وقالت الشركة إنها سجلت إيرادات بقيمة 642 مليون درهم للربع المنتهي في آذار 2021.

ورغم الخسائر إلا إن «داماك» حققت مبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم، إلى جانب تسليم نحو 1350 وحدة في دبي.

سوق أبوظبي

في «سوق أبوظبي العقاري» سجلت الأرباح المجمعة خلال الربع الأول 2021 ارتفاعاً بنسبة 94% لتلامس 608 ملايين درهم مقارنة ب 312 مليوناً في الربع الأول 2020.

وسجلت «الدار العقارية» أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في الربع الأول 2021، حيث استقر صافي الأرباح عند 543 مليون درهم مقارنة ب 300 مليون في نفس الفترة من 2020 بنمو 81%.

وتجاوزت مبيعات العقارات في محفظة الدار للتطوير قيمة المليار درهم للربع الثالث على التوالي.

وارتفع صافي أرباح «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 432% إلى 64 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة بربح صاف بلغ 12 مليون درهم في 2020.

وحققت «مجموعة الشارقة» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 83% إلى 1.3 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة ب 0.71 مليون درهم في نفس الفترة من 2020.

ثقة بالسوق

وتأتي نتائج الشركات الإيجابية في وقت تتصاعد مستويات الثقة في السوق، فقد أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام لأول مرة منذ ست سنوات مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي.

وشهد سوق العقارات انتعاشاً كبيراً منذ النصف الثاني من 2020 ويواصل انتعاشه. ومع المزيد من الحوافز الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحفيز الاقتصاد، سيكون لذلك أثر في سوق السكن.

كذلك، بث تقريران حديثان ل«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» التفاؤل بعقارات الإمارات، مشيرين إلى بوادر انتعاش طويل في الأسعار، خصوصاً في سوق دبي العقاري الذي قال محللون من «مورجان ستانلي» إنه بات يتمتع بطلب قوي ونمو في العرض عند ذروة جديدة، وأن ارتفاع الأسعار العقارات السكنية سيستمر لفترة طويلة.

ووفقًا ل«مورجان ستانلي»، فقد اكتسب مقياس تتبع الأسهم العقارية في دبي 7% هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 74% عن ذروة عام 2014.

وقام كل من «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» بترقية أسهم ثلاثي «إعمار» ورفعا السعر المستهدف.