شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تأمر منصات التواصل بحذف ما يشير إلى «المتحور الهندي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند أمس السبت، 257,299 إصابة جديدة بكورونا، و4194 وفاة، وأمرت منصات التواصل الاجتماعي بحذف تعليقات تشير إلى «المتحور الهندي»، في وقت صنّفت فيه ألمانيا بريطانيا «منطقة متحورات فيروسية» وفرضت قيوداً على السفر، في وقت يتم فيه تطعيم حي في بوردو الفرنسية بعد رصد نسخة متحورة «مقلقة» لكورونا.

أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس السبت، تسجيل 257,299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4194 وفاة خلال 24 ساعة. ووفقاً للوزارة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295,525.

حذف محتوى

وأمرت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات التي تشير إلى «المتحور الهندي» من فيروس كورونا.

والمتحور الذي أطلق عليه «بي.1.617» ظهر أولاً في الهند العام الماضي، ونسب له الدور الأكبر في موجة فيروس مدمرة اجتاحت دولاً في جنوب آسيا في الأسابيع القليلة الماضية. ورُصد المتحور في بريطانيا و43 دولة أخرى على الأقل، حيث بات يشار إليه على نطاق واسع ب«المتحور الهندي».

والأوامر الحكومية الصادرة عن وزارة الإلكترونيات والإعلام، سلطت الضوء على حساسية الحكومة تجاه اتهامات لها بسوء إدارة الارتفاع الجديد في عدد الإصابات. وتطلب الوزارة في تلك الأوامر من شركات التواصل الاجتماعي «إزالة كل المحتوى» الذي يشير إلى «المتحور الهندي».

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: «وردنا أن معلومات مضللة تنتشر على الإنترنت تفترض أن متحوراً هندياً من فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء الدول. إنها معلومات كاذبة تماماً».

منطقة سلالات متحورة

وقررت ألمانيا تعديل تصنيفها لبريطانيا على أنها «منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس» بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند ما يعني فرض قيود كبيرة على السفر ستدخل حيز التنفيذ غداً، وفقاً لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه لن يسمح لشركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات بأن تنقل إلى البلاد سوى مواطنين ألمان أو مقيمين، وسيتعين على الوافدين إلى ألمانيا قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، مع عدم وجود تخفيض محتمل حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سالبة للفيروس.

وقال المتحدث باسم وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن هذه الخطوة صعبة بالنسبة لبريطانيا، لكنها ضرورية لمنع الانتشار السريع للسلالة الهندية في ألمانيا.

إصابة 15 من بين عشرات الآلاف

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن فحوصاً أثبتت إصابة 15 شخصاً فقط بكوفيد 19 من بين ستين ألفاً شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.

وكانت حكومة بوريس جونسون سمحت بتسعة تجمعات كبرى بدون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في الشهر الحالي، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجدداً بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.

وسمحت حكومة جونسون بفعاليات رياضية حضرها ستون الف شخص في إطار هذه الاختبارات.

وفرض على كل الحضور إجراء فحوص تثبت سلامتهم من كورونا قبل 24 ساعة من التجمعات التي لم يطلب في بعضها وضع كمانات أو الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. وبعد التجمع، فرض عليهم مجدداً إجراء فحوص سريعة في منازلهم. وأثبتت هذه الفحوص إصابة 15 شخصاً فقط بكوفيد 19، من أصل ستين ألفاً شاركوا في هذه التجمعات.

وتفيد المعطيات الأخيرة للسلطات الصحية البريطانية بأن هذه النتيجة تتطابق مع معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان البالغ 22 شخصاً لكل مئة ألف نسمة في البلاد.

وحذر المكتب الوطني للإحصاء من أن انجلترا تشهد «مؤشر زيادة محتملة» في عدد الإصابات وإن بقي «ضئيلاً».

ومنذ القرار الأخير برفع التدابير التقييدية الاثنين، أصبحت الأماكن الثقافية والملاعب في إنجلترا تستطيع استقبال ألف متفرج على الأكثر في الداخل، وأربعة آلاف في الهواء الطلق، ولكن في إطار احترام القواعد الصحية.

تطعيم سكان حي في بوردو

وسيتمكن جميع السكان البالغين في أحد أحياء مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا من تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط، بعد رصد بؤرة تضم عشرات الأشخاص ثبتت إصابتهم بنسخة متحورة «مقلقة» من فيروس كورونا.

وبينما بدأ الفحص المكثف للسكان الجمعة، في حي باكالان شمالي المدينة، أوضح باتريك دوهيل المستشار الطبي والعلمي للسلطات الصحية المحلية أن السلطات الصحية طلبت «تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً من دون شرط» في هذا الحي والمناطق المجاورة له، ليجري «في عطلة نهاية الأسبوع إن أمكن، أو في أسوأ الأحوال بداية الأسبوع المقبل».

وأضاف أن الهدف بعد ذلك هو توسيع حملة التطعيم لتشمل «المدينة وضواحيها».

وأوضح: «تم رصد هذه النسخة المتحورة بالفعل في البلاد، ولكنها نادرة جداً لغاية الآن»، مشيراً إلى أنه «متحور مثير للقلق، كما كانت على سبيل المثال النسخ البريطانية والهندية، وسلالته إنجليزية، ولكن مع طفرة. وهو معروف، وقد تم رصده أيضاً في إيل دو فرانس»، المنطقة الباريسية. وأضاف دوهيل: «لكنه لم يظهر كثيراً حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي. ومن حيث المبدأ، لم تُسجل بؤر من هذا النوع لدى السكان عامة».

ويبلغ عدد أفراد المجموعة 46 شخصاً على الأقل، من دون احتساب نتائج اليوم الأول من الفحص الشامل الذي تم إطلاقه الجمعة. ولم يتم تطعيم أي من المصابين و«لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، وظهرت عليهم الأعراض المعتادة أو بدون أعراض»، وفق المسؤول الطبي.

وأشار إلى «عدم وجود سبب يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الإصابات ستكون أكثر خطورة وأن هذا المتحور مقاوم للقاحات (ذات تقنية) الحمض النووي الريبي المرسال» مثل فايزر أو موديرنا.

وأشارت وكالة الصحة العامة الفرنسية، في بيان مساء الجمعة، إلى أن هذا المتحور «لا يزال نادراً جداً على المستوى الدولي وفي فرنسا، على الرغم من رصد عدة سلاسل انتقال مؤخراً في بوردو».

واطلق على المتحور اسم «في أو سي 20 أي/484 كيو»، وهو مشتق من المتحور الذي ظهر في بريطانيا، لكنه اكتسب طفرة إضافية (أي 484 كيو) يشتبه في أنها تقلل فعالية اللقاحات. وهذه الطفرة سجلت في المتحور الذي ظهر في جنوب إفريقيا والبرازيل.

(وكالات)