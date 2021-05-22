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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يشارك الثلاثاء المقبل في المنتدى الدولي للقياس تحت شعار «القياس من أجل الصحة»، تزامنا مع احتفاء العالم باليوم العالمي للقياس لهذا العام، وذلك برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي. ويشارك في فعاليات المنتدى العلمي كل من مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الدكتور مارتن مولتن، ومدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية أنتوني دونيلان، ومن المعهد الوطني للقياس في المملكة المتحدة جراهام ماشين، فيما يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة بالسعودية الدكتور إسماعيل الفالح.



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