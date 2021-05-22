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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص).

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، وإسكان العمالة، ومحطات وقود، ومجمعات ومراكز تسوق، وأجنحة فندقية، ومحلات أطعمة، وأجهزة صراف، ومراكز رياضية، ومرفق تعليمي، ومحلات تجارية.

وأكدت الأمانة أن هذا الطرح يأتي امتدادا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات.