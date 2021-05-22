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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعد أقصاه 31 مايو الحالي.

وحثت الهيئة قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو من خلال البريد الالكتروني، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.