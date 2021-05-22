ديوان المحاسبة

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وستناقش الندوة التي تنظم -عن بعد- سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام.
وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب، ويناقش المحور الثاني خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص، فيما يناقش المحور الثالث خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة.
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