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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ديوان المحاسبة بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يقيم اليوم الندوة السنوية السابعة عشرة، بعنوان (مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي).

وستناقش الندوة التي تنظم -عن بعد- سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام.

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب، ويناقش المحور الثاني خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص، فيما يناقش المحور الثالث خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة.