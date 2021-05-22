مخزون بشري تنموي

وفقا لبيانات التعداد السكاني الأخيرة في بكين، والتي تم تشريحها بشكل أكبر لإعطاء نظرة ثاقبة على تكوين السكان، فإن العاصمة بها 21.89 مليون مقيم دائم، ما يعني متوسط نمو سنوي قدره 1.1 % خلال العقد الماضي، أي أقل بمقدار 2.7 نقطة مئوية عن فترة السنوات العشر السابقة.

لقد حظي الاتجاه السكاني في بكين باهتمام واسع. وعلى الرغم من معدلات النمو المتباطئة، إلا أنها لا تزال أعلى من ضعف المعدل الوطني البالغ 0.53 في المئة، وكذلك فإن الهيكل السكاني لبكين في حالة جيدة نسبياً. فعلى سبيل المثال، نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و59 عاماً في بكين أعلى بأكثر من 5 نقاط مئوية من المتوسط الوطني، في حين أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر أقل من المتوسط الوطني، ما يشير إلى أن المعروض البشري من العمالة والحيوية في بكين لا يزال يتفوق على المتوسط الوطني.

وعند تقييم البيانات السكانية على مدار العقد الماضي، على الناس ألا تتجاهل حقيقة أن تباطؤ النمو السكاني في بكين يتماشى مع تركيزها المتسارع على التنمية عالية الجودة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عززت بكين باستمرار نقل الوظائف غير المرتبطة بالعاصمة، بما في ذلك النقل المركزي لمؤسسات التصنيع العامة والأسواق الإقليمية، وتحسين هيكل المدينة الصناعي، وتسريع تخصيص موارد الخدمة العامة وتطويرها، فضلاً عن هدم الإنشاءات غير القانونية.

ووفقاً لخطة التنمية الشاملة (2016-35)، كان من المقرر أن تحد بكين من عدد سكانها الحضريين في حدود 23 مليوناً بحلول عام 2020، ومن المرجح أن تظل ضمن هذا النطاق. إلى حد كبير، كما يعد النمو السكاني الأبطأ في بكين، والتنمية عالية الجودة نتيجةً حتمية لجهودها في تحويل الوظائف المتمركزة فيها منذ عقود إلى أماكن أخرى وتقليل مشاريع التنمية غير الضرورية.

فمن جهة، أدت هذه الخطوة الجريئة إلى تحسين توزيع السكان بشكل أكبر مقارنة بعام 2010، وانخفاض عدد المقيمين الدائمين في المنطقة الحضرية المركزية ببكين بمقدار 728 ألف شخص، كما وصل الانخفاض إلى 347 ألفاً في عدد السكان في المنطقة الحضرية الأساسية، الأمر الذي ساهم في تحسين نوعية حياة السكان. ومن جهة أخرى، ساهم دفع بكين المستمر بنقل الوظائف غير المرتبطة بالعاصمة في تعزيز التنمية المنسقة لمنطقة التجارة الحرة (بكين وتيانجين وخبي).

تُظهر بيانات مختلفة أن النمو الفعلي لسكان بكين يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة. ومع ذلك، تحتاج بكين إلى مواصلة اتخاذ التدابير للتعامل مع شيخوخة السكان وتحسين الخدمات العامة للاستمرار في تحقيق تنمية عالية الجودة.

«تشاينا ديلي»