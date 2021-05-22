شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستأنف الأنشطة الترفيهية على متن اليخوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

رفعت «سلطة مدينة دبي الملاحية» من السعة الاستيعابية لوسائل ويخوت النزهة البحرية والسياحية والمطاعم العائمة إلى 70% من العدد المصرح به مع الاستمرار بالسماح للوسائل البحرية «النزهة والسياحة» التي طاقتها الاستيعابية 10 أشخاص فما دون، من استخدام كامل طاقتها الاستيعابية، شرط أن يكون كل من تحملهم الوسيلة من أسرة واحدة، وألا يكون هناك أي نوع من التجمهر على متن الوسيلة البحرية.

وأجازت «السلطة» في تعميم لها استئناف الفعاليات والأنشطة الترفيهية على متن الوسائل البحرية السياحية والمطاعم العائمة مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار «كوفيد-19».

وأوضحت: إنه وفقاً لاعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي تحديثاً لمجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ توجه «سلطة مدينة دبي الملاحية» كافة المعنيين للالتزام بالمعايير. وستقوم السلطة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد بالتنسيق مع السلطات المعنية في حكومة دبي.