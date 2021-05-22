شكرا لقرائتكم خبر عن بيع «نسبية آينشتاين» بـ 1.2 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

بلغت قيمة رسالة كتبها عالم الفيزياء الشهير، ألبرت آينشتاين، قبل 75 عاماً، تحوي «نظرية النسبية»، أكثر من 1.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت دار المزادات الأمريكية، «بي آر»، الجمعة.

وأوضحت الدار ومقرها بوسطن، في بيان، أن الرسالة بيعت بمبلغ يعادل ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً، وأنها كانت النموذج الوحيد من المعادلة المتوفر في مجموعة خاصة من المقتنيات كشف عنها مؤخراً.

وأوضحت الدار أن النموذج المبيع هي «رسالة مهمة من منظور التقنية ثلاثية الأبعاد ومن منظور الفيزياء»، واصفة إياها بأنها «أشهر معادلة وُضعت على الإطلاق».

ويرجع تاريخ الرسالة المكتوبة في صفحة واحدة باللغة الألمانية إلى العام 1946 وهي موجهة من آينشتاين إلى عالم الفيزياء الأمريكي من أصل بولندي لودويك سيلبرشتاين. ويوجد بحسب الخبراء، ثلاثة نماذج فقط معروفة للمعادلة بخط آينشتاين. وتعرف معادلة آينشتاين النسبية التي تعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء- بأنها غيرت الفيزياء، بإثبات أن الوقت ليس مطلقاً، وأن الكتلة والطاقة متساويتان. وتعد المعادلة مفهوماً أساسياً في الفيزياء الحديثة، وكان آينشتاين كشف للمرة الأولى عن المعادلة في ورقة علمية عام 1905. وكانت رسالة المعادلة ضمن الأرشيف الشخصي لسيلبرشتاين، الذي بيع من جانب ورثته.