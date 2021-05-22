شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون مهمل يلعب دوراً في بطانة الرحم المهاجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير نظرية جديدة طورها باحثون في جامعة سيمون فريزر، إلى أن هرمون التستوستيرون الذي تم التغاضي عنه سابقاً له دور مهم في الإصابة بحالة بطانة الرحم المهاجرة. يمكن أن يكون للبحث تأثيرات مباشرة على تشخيص المرض وعلاجه.

اعتمد البحث الجديد على نتائج سابقة وجدت أن النساء المصابات بتلك الحالة تطورن، وهن وأجنة في رحم أمهاتهن، في ظل ظروف منخفضة نسبياً من هرمون التستوستيرون وذلك بالمقارنة بالنساء غير المصابات.

وفقاً لنظرية الباحثين، فإن هذا التستوستيرون المنخفض «يبرمج» الجهاز التناسلي النامي للمرأة؛ بحيث تظهر مجموعة من السمات المرتبطة ببطانة الرحم المهاجرة بما في ذلك الحيض المبكر، ودورات الحيض القصيرة، والمستويات المتغيرة من الهرمونات التي تتحكم في التبويض والدورة الشهرية.

يمكن لهذه النظرية، أن تفسر جميع الأعراض تقريباً على أنها تأثيرات لاحقة لانخفاض هرمون التستوستيرون المبكر. تم عرض النتائج في مجلة النشوء.