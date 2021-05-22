شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغدة الكظرية مصدر سرطان الدماغ للأطفال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظراً لأن خلايا سرطان الدماغ، المعروف باسم الورم الأرومي العصبي، تشبه خلايا معينة في الغدد الكظرية، قامت مجموعة بحثية مشتركة من مركز ميدوني فيينا لأبحاث الدماغ ومعهد كارولينسكا السويدي بالتحقيق في الأصل الخلوي لهذه الخلايا و«الخلايا العصبية المتعاطفة»، أثناء التطور الجنيني للغدد الكظرية البشرية. خلال تحقيقاتهم اكتشفوا نوعاً من الخلايا غير معروف سابقاً، والذي يحتمل أن يكون أصل الخلايا السرطانية.

وجدت الدراسات المتأخرة أن خلايا الكرومافين في النخاع الكظري، والتي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها مرتبطة بالخلايا العصبية المتعاطفة، وتستمد من خلايا القمة العصبية، مشتقة من نوع خلية جديد تماماً، أي من سلائف خلايا شوان المرتبطة بالأعصاب.

تم العثور على مجموعة من الأرومات الودية داخل النخاع، مستمدة من سلائف خلايا شوان. تنقسم هذه الخلايا، وفي البشر تنظم ذاتها في هياكل شبيهة بالعقد الكبيرة في لب الغدد الكظرية النامية. بناءً على هذه التحقيقات المعلوماتية الحيوية يستطيع الباحثون الآن التنبؤ بأن الأرومات الودية داخل الغدة الكظرية يمكن أن تتطور إلى خلايا كرومافين في ظل ظروف معينة.