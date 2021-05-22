شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن المستمر يصيب الجسم بالأمراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتملك الأشخاص العديد من المشاعر، والتي تراوح ما بين فرح وحزن خلال مسيرة الحياة، غير أن هناك البعض يؤثر فيهم الحزن سلباً، ويمتد هذا التأثير حتى أنه يظهر على شكل مرض.

يظهر تأثير الحزن الشديد لدى البعض على شكل تأثير جسماني، بداية من قدراته المعرفية ومروراً بالجهاز الهضمي، ومن الممكن أن ينتهي في طريقة النوم.

يحذر الأطباء من خطور سيطرة مشاعر الحزن والأسى على الشخص؛ لأنها ربما كانت سبباً في حدوث الوفاة، وكانت أبحاث علمية عديدة أثبتت الأضرار التي يمكن أن يسببها الحزن.

علامات ودلائل

تظهر العديد من الدلائل والعلامات في الجسم والتي تدل على سيطرة مشاعر الحزن الشديد على المصاب، ولعل من أولى هذه العلامات إهمال الشخص لمظهره ونظافته الشخصية.

يشعر في الأغلب بالتعب والإرهاق وبصورة مفرطة، ويتأثر نمط نومه، فربما نام لأوقات طويلة أو في بعض الحالات عانى أرقاً شديداً.

تتأثر شهيته للطعام، وبالتالي تظهر عليه تغيرات في الوزن، سواء بالزيادة أو النقصان، كما تتكرر إصابته بالأمراض.

يصبح كلامه غير مرتب، كان يتكلم بسرعة أو بشكل مشتت، ويفتقد القدرة على التواصل بالعين، كما يفقد سيطرته على عواطفه.

نوبات غضب

يكون من الوارد أن يصاب الشخص بنوبات من الغضب أو العدائية، أو أن يصرخ في المحيطين به، ويعلق بتعليقات عدوانية.

تصبح تصرفاته غير معتادة، كأن يتحرك بسرعة أو ينسحب من المكان سريعاً، ويدخل في نوبات بكاء شديد أو حزن دائم.

يرتكب أعمالاً عدوانية سواء بالجسد أو اللفظ تجاه نفسه أو الآخرين، ويمكن أن تكون هذه الأعمال موجهة حتى للحيوانات.

يظهر على البعض اضطراب قوي في الإدراك أو السلوك أو العواطف، وكذا سلوك تخريب يكون خارج عن السيطرة.

عوامل خطر

يرى كثير من الخبراء أن هناك عدداً من العوامل تلعب دوراً في سيطرة مشاعر الحزن على البعض دون الآخرين، وتجعلها تؤثر لحد كبير في الناحية الصحية لهم.

تشمل هذه العوامل وجود تاريخ مرضي، وبخاصة الأمراض العقلية، كما أن من يفتقدون الدعم الاجتماعي عرضة لهذا الاضطراب.

يتأثر البعض بشكل كبير لو كان يعاني أعراض مرض مزمن، وفي حالات أخرى فإن افتقاد الإحساس باحترام الذات يكون عليه عامل.

يمكن أن يكون سبب هذه الحالة استعمال بعض المواد الكيميائية، وتؤثر أيضاً حدوث تغييرات في كيمياء الدماغ، أو العيش في حياة مجهدة، وأخيراً فمن الممكن أن ترجع لتعرض الشخص لصدمة ما في طفولته.

بعد إدماني

كشف عدد من الأبحاث أن هناك سبباً عصبياً وراء ما يعانيه الأشخاص الذين أصيبوا بالحزن ولم يتمكنوا من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

أظهرت نتائج هذه الأبحاث أن الحزن في صورته المزمنة ربما يكون له بعد إدماني من الجانب النفسي، وبالتالي فإنه يثير مراكز المكافأة في المخ، والتي ترتبط بأشياء كاضطراب استخدام بعض المواد أو إدمان العقاقير ونحو ذلك.

تتملك الأشخاص الذين يعيشون حالة من الحزن أفكار ترتبط بمن فقدوا من أحبة، ولأن ذكرياتهم تلك لا تدعمهم فإنهم يظهرون بمظهر المدمن، وذلك بحسب نتائج الأبحاث السابقة.

أرجع تقرير ما يعانيه الشخص المصاب بالحزن الشديد من آلام جسدية إلى القشرة الحزامية الأمامية بالمخ، وهي التي تعالج الآلام الجسدية والعاطفية، ولذلك فربما كان هذا سبب الأعراض الجسدية التي تصاحب حالات الشعور بالحزن الشديد، وبالذات بالنسبة لهؤلاء الذين لا يظهر عليهم الحزن.

القلب المنكسر

يؤثر الحزن بشكل سلبي في الأفراد، ويمتد هذا التأثير إلى الجسم، ويشمل اضطرابات في النوم ومشاكل في القلب، ولعل من أبرز مشاكل القلب التي تترتب على الحزن الشديد ما يعرف بمتلازمة القلب المنكسر.

تعد هذه المتلازمة خللاً وظيفياً خطراً، ويعاني بسببه الشخص آلاماً في الصدر، ويتأثر لديه تدفق الدم، وإذا لم يتجاوز المصاب هذه الحالة سريعاً فإن التغيرات المرضية تطرأ على عضلة القلب.

يصاب كثيرون ممن يتأثرون بمشاعر الحزن إما بزيادة الوزن وإما بفقده؛ وذلك لأن البعض منهم يعاني بسبب الحزن من زيادة شهيته، وبالتالي يزيد وزنه بشكل غير مرغوب فيه، وهو الأمر الذي يرتبط بمشاكل صحية أخرى، كمرض السكري، في الوقت الذي تقل شهية البعض الآخر، وهو ما يتسبب في فقدان الوزن، ويؤثر ذلك في القلب مع شعور الشخص بالإرهاق والتعب الدائمين.

القولون العصبي

يتأثر أيضاً القولون العصبي بالضغوط النفسية والعصبية، وبالتالي لا يستطيع القيام بوظيفته بصورة طبيعية، ويظهر هذا الأمر في شكوى المريض من آلام البطن والانتفاخ والإسهال والإمساك.

يزيد الحزن في إفراز هرمون الأدرينالين في الدم، وبالتالي يتعطل هرمون الأنسولين، وهو المسؤول عن تنظيم نسبة السكر، ويؤدي هذا إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يشكو هؤلاء الذين لديهم شعور كبير بالحزن من آلام غير مبررة، وتشمل آلاماً في المفاصل أو العضلات، مع إحساس بالصداع، وفي بعض الأحيان فإن هذه الأعراض تزيد ويصبح الألم مزمناً.

يحذر الأطباء من خطورة الحزن الشديد بالنسبة لمن يعانون أمراضاً مزمنة، لأن أعراض المرض تزداد سوءاً، وهناك أمراض مزمنة تسبب العزلة أو التوتر، وربما زاد الحزن من تفاقم هذه الأحاسيس.

الجهاز المناعي

تتوافر العديد من الدراسات والأبحاث، والتي تعرضت لفكرة تأثير الحزن على الإنسان، وظهور أعراض جسدية بسبب هذه المشاعر.

تشير الدراسات الطبية إلى أن تمادي الشخص في الحزن يضعف لديه الجهاز المناعي، وبالتالي فإنه يفقد مقدرته على صد الفيروسات والبكتيريا، فتدخل بسهولة للجسم وتستوطنه.

تعرف هذه الحالة بالاضطراب المناعي؛ حيث يكون الشخص أكثر عرضة لأمراض ضعف المناعة، ومنها على سبيل المثال الذئبة الحمراء والروماتويد.

أثبتت دراسة أخرى قام بها فريق بحثي بريطاني أن الإنسان يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتهي بالوفاة، عندما يمر بمشاعر الحزن والأسى.

يمتد تأثير الحزن إلى إصابة الذاكرة بالاضطراب، وهو ما توصلت إليه دراسة أخرى، فيجد الشخص أن كثيراً من أحداث سابقة صار تذكرها صعباً.

قصور الأداء

يعاني الشخص المتأثر بالحزن قصوراً شديداً في الأداء، وهذا ما أكده بحث أمريكي تم إجراؤه على عدد من المبحوثين أصيبوا بالحزن بسبب وفاة شخص عزيز لهم.

سجل البحث أن المخ لدى هؤلاء يقاوم الأشياء الأساسية كالإدراك، ويزيد خطر الإصابة بالأمراض العقلية لدى من يتعرضون لفقد الزوج أو الزوجة.

يزيد كذلك خطر الإصابة بالسكتات القلبية أو احتشاء عضلة القلب الحاد؛ وذلك خلال 24 ساعة التي تلي الأحداث الحزينة والمجهدة، وذلك وفق دراسة شارك فيها 1900 شخص، وأكد الفريق القائم بالدراسة أن الحزن من الممكن أن يؤدي كذلك إلى إجهاد شديد يترتب عليه زيادة ضغط الدم وكثافته.

يمتد التأثير السلبي للحزن إلى الجهاز المناعي، وهو الأمر الذي أوضحته نتائج عدد من الأبحاث؛ حيث تزيد فرصة الإصابة بالأورام السرطانية، ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة للمسنين، لأن الجسم يفقد قدرته على التعامل مع ارتفاع الهرمون الخاص بالتوتر بصورة فاعلة.

اليوجا والدعم

يكمن علاج هذه الحالة بالتغلب على مشاعر الحزن الشديد في البداية، وذلك حتى يتجنب المريض أي مضاعفات لها، أو أي أمراض يؤدي لها الحزن الشديد.

تساعد أساليب الاسترخاء المختلفة، كتمارين التنفس واليوجا، على التغلب على هذه الحالة، ويجب أن يقتنع الشخص بجدوى هذه الأساليب.

يمكن لجماعات الأصدقاء وجماعات الدعم المختلفة أن تلعب دوراً في التغلب على هذه الحالة، ولذلك فإن النصيحة التي يوجهها الخبراء للدوائر المحيطة بمن يتأثر فيه الحزن بشدة بأنهم عليه توفير الدعم لأمثال هؤلاء.

يحتاج بعض الأشخاص لتناول أدوية تساعد في التغلب على المشاعر السلبية التي يعانونها، ومن ذلك مضادات القلق ومضادات الاكتئاب، وإن كانت هذه الخطوة لابد أن تكون تحت إشراف طبيب.

أعشاب مفيدة

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأعشاب تساعد في التغلب على مشاعر الحزن الشديد، وعلى رأس هذه الأعشاب النعناع، والذي يمتاز بأنه غني بالمواد الطبيعية المضادة للاكتئاب كالمنتول، ويعمل على تهدئة الأعصاب، وإزالة التوتر والانفعال والعصبية الزائدة.

تحتوي أيضاً أزهار البابونج على نسبة كبيرة من المواد الطبيعية الفاعلة، والتي تهدئ الأعصاب وتساعد على الاسترخاء، كما تخلص الشخص من التوتر والقلق.

يعد شاي الزعفران من الأعشاب التي يؤدي تناولها للاسترخاء، وتخلص المريض من القلق والاكتئاب الحاد، ويساعد كذلك في تخفيف مشاعر الحزن الشديد الناتج عن فقد شخص عزيز، ويعالج نوبات البكاء الهيستيري ويخفف من الغضب الشديد والعصبية.

كما يفيد تغيير نمط الحياة الممل في تخفيف تأثير الحزن، فيجب الابتعاد قدر الإمكان عن المصادر التي تجلب الحزن وتستدعي الذكريات المؤلمة، ويساعد الخروج والتنزهه ورحلات السفر الطويل في التخلص من المشاعر السلبية.