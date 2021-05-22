شكرا لقرائتكم خبر عن دار سيف الجابري توزع 3600 كتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وزعت دار سيف الجابري للطباعة والنشر والتوزيع، بالتعاون مع شركائها، أكثر من 600 صندوق بعنوان «الأسرة أمان يريدها سلطان»، وتحتوي على 3600 كتاب من أحدث إصداراتها الأسرية، وهي: «الأب، الأم، ثقافة الحوار، وقفات أسرية، مهر الزوجات، مرحلة الخطوبة»، وذلك على المنشآت الإصلاحية والعقابية في الشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وعلى المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، والمراكز الاجتماعية الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور سيف الجابري مؤلف الكتب، رئيس مجلس الدار، رئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب: «هذه المبادرة هي امتداد للمبادرات السابقة في نشر المعرفة، وتصحيح مفهوم العودة إلى الكتاب الورقي وأهميته ومكانته، باعتباره مصدر الإلهام والتنمية بكل مستوياتها، خاصة في هذا الوقت الذي اعتمد فيه الناس على الوسائل الإلكترونية والعزوف عن الكتاب الورقي، حيث يأتي دورنا لتلبية الواجب الوطني بمبادرات تسهم في دعم مسيرة التنمية الثقافية والفكرية في وطننا الغالي».