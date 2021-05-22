شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة جمع العملات.. 7 معلومات عن مصلحة سك العملة ودورها فى توفير "الفكة" والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل مصلحة الخزانة العامة بالتعاون مع "سك العملة" فى سك وطرح العملات المساعدة المعدنية، حيث يبلغ حجم "الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا، ويتم توفير وطرح العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور.
ويرصد ”الخليج 365”، فى هذا التقرير أبرز أدوار مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة ودورها فى توفير العملات التذكارية والمعدنية لهواة جمع العملات.
- بحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملات.
- طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة فى الداخل والخارج.
- استلام "الوارد النقدى الغير صالح للتداول" من خزائن المحافظات وحفظه لحين عده وفرزه توطئة لإعدامه بالنسبة للعملات الورقية أو تسليمه لمصلحة سك العملة تمهيدًا لإعادة صهره وتشغيله وسكه مرة أخرى وذلك بالنسبة للعملات المعدنية.
- مصادرة العملات المساعدة الزائفة التى ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة أثناء العمل.
- سحب العملات الغير صالحة للتداول مثل العملات الورقية البالية أو العملات التى تسحب من السوق.
- إعدام العملات الورقية الغير صالحة للتداول.
- إمداد الخزائن الحكومية بالعمالة الصيرفية المدربة.