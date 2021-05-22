شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة جمع العملات.. 7 معلومات عن مصلحة سك العملة ودورها فى توفير "الفكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد دور مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، هامًا، لسد وتلبية احتياجات من العملات المعدنية "الفكة"، حيث بدأ انتاجها يظهر للتداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الانتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول، ويشمل دور المصلحة مجالات أخرى وتشمل الميداليات والنياشين والأنواط والبدجات والعلامات المعدنية، وقطع الغيار والأختام.

وتعمل مصلحة الخزانة العامة بالتعاون مع "سك العملة" فى سك وطرح العملات المساعدة المعدنية، حيث يبلغ حجم "الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا، ويتم توفير وطرح العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور.

ويرصد ”الخليج 365”، فى هذا التقرير أبرز أدوار مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة ودورها فى توفير العملات التذكارية والمعدنية لهواة جمع العملات.

- بحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملات.

- طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة فى الداخل والخارج.

- استلام "الوارد النقدى الغير صالح للتداول" من خزائن المحافظات وحفظه لحين عده وفرزه توطئة لإعدامه بالنسبة للعملات الورقية أو تسليمه لمصلحة سك العملة تمهيدًا لإعادة صهره وتشغيله وسكه مرة أخرى وذلك بالنسبة للعملات المعدنية.

- مصادرة العملات المساعدة الزائفة التى ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة أثناء العمل.

- سحب العملات الغير صالحة للتداول مثل العملات الورقية البالية أو العملات التى تسحب من السوق.

- إعدام العملات الورقية الغير صالحة للتداول.

- إمداد الخزائن الحكومية بالعمالة الصيرفية المدربة.