شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمتابعة تطور الأعمال في تنفيذ استراتيجية التطوير التي تنفذها الشركة في شكلها الجديد تحت مسمى " جسور "،ومشروع الكتالوج الالكترونى تعرف على تفاصيله

هو عبارة عن كتالوج إلكترونى يضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وبدأ كمبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام لتسهيل عملية التصدير خاصة إلى إفريقيا.

بحيث يمكن لأي متعامل ان يتعرف على أي منتج يريد شراءه او استيراده .

بدأت الفكرة منذ نحو عامين منذ بدء تدشين مشروع جسور التجارة بين مصر وأفريقيا لزيادة الصادرات وعير الخط الملاحة السخنة مومباسا

تلك المبادرة التي أطلقها وزارة قطاع الأعمال العام قبل نحو عامين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم في ضوء ما تتمتع به مصر من تنوع في منتجاتها الصناعية والزراعية.

وأكد الوزير على أن الرؤية الجديدة للشركة تقوم على توفير خدمات التسويق والترويج والوساطة والخدمات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية.

تساهم فى ترويج المنتجات من جانب وتوفير مدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر فى الاتجاهين ، بما له من آثار على الاقتصاد القومى من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية.

جارى إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق الكتالوج الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم عقد العديد من ورش العمل التعريفية والترويجية لخدمات الكتالوج الإلكتروني لدى المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الهيئات والجهات في مجتمع الأعمال.