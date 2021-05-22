شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: لا تقبلوا صداقة الغرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الابتزاز ودعت أفراد المجتمع والأبناء إلى عدم قبول صداقات من قبل أشخاص غرباء، وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها لهم، والحذر من مواقع وتطبيقات التعارف فغالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا.

وأكدت أن طرق الوقاية من الابتزاز تبدأ بعدم الرضوخ للابتزاز، وعدم الاستجابة لطلبات المبتزين، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر. وطالبت الجمهور بالإبلاغ عن الابتزاز والتواصل مع خدمة «أمان» التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626 )، أو بوساطة الرسائل النصية 2828 أو مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي.

وأوضحت أن الابتزاز يقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل مبالغ مالية، أواستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتزين، كما يتم تنفيذ هذه الجرائم بطرق عدة، من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.