شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الأبيض»: جاهزون لتصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، أن المباراة الودية التي يخوضها «الأبيض»، الاثنين المقبل، تعتبر «بروفة» مفيدة قبل دخوله معترك منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة اعتباراً من الثالث يونيو/حزيران المقبل.

واعتبر مارفيك أن استعدادات المنتخب تجري ضمن الاستراتيجية المعتمدة، واعداً بتقديم مباريات مميزة، لاسيما أن «الأبيض» يلعب على أرضه.

ويستهل المنتخب مبارياته في ما تبقى من التصفيات المشتركة بمواجهة منتخب ماليزيا في 3 يونيو الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، ثم يلاقي في التوقيت نفسه، تايلاند وإندونيسيا وفيتنام في 7 و11 يونيو و15 يونيو على التوالي.

ويؤدي «الأبيض» تدريباته تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد في ملاعب نادي الوصل.

وتضم قائمة اللاعبين 28 لاعباً هم: علي خصيف، وفهد الظنحاني، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وبندر الأحبابي، وشاهين عبد الرحمن، ووليد عباس، ومحمود خميس، ومحمد برغش، وخليفة الحمادي، وحسن المحرمي، ويوسف جابر، ومحمد العطاس، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعبدالله النقبي، وماجد حسن، وعبدالله حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وحارب عبدالله سهيل، ومحمد جمعة عيد، وعلي مبخوت وسبيستيان تيجالي.