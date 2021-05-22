شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من مشاركة كلمات مرور الحسابات مع الآخرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أكدت النيابة العامة الاتحادية أن جرائم تقنية المعلومات تعد من الجرائم شائعة الحدوث، ولاسيما في ظل التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت، مشددة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر فيما يتعلق ببياناته الشخصية أو المالية، والأهم من ذلك عدم مشاركة الآخرين بياناته أو كلمة المرور لحساباته.

واستعرضت النيابة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إحدى قصص النصب والاحتيال؛ نتيجة مشاركة كلمات المرور، وتعود القصة إلى تلقي رجل لاتصال هاتفي من شخص ادعى أنه موظف في البنك الذي يودع لديه أمواله، ويطلب منه بعض المعلومات؛ لتجديد بياناته.

وفي البداية شعر صاحب الحساب بعدم مصداقية الموظف، إلا أن المعلومات التي قدمها عنه، جعلته يطمئن إضافة إلى أنه كان قد استقبل سابقاً رسائل من البنك؛ تؤكد له ضرورة تحديث بياناته، إلا أن الشكوك بدأت تساوره بعد أن طلب الموظف كلمة المرور منه، ورفض في البداية منحها له، إلا أن الموظف أكد له بأن بطاقته سيتم إيقافها إلا إذا قام بتغيير رقمه السري، ومن أجل ذلك هو بحاجة لرقمه السري القديم، لإلغائه وإدخال رقم آخر جديد، فوافق صاحب الحساب، وأنهى المكالمة.

وبعد أقل من ساعة وردت صاحب الحساب رسالة من البنك بسحب كامل رصيده، فاتصل على الفور بالبنك؛ ليكتشف أنها عملية نصب واحتيال، وأكدوا له بأنهم لم يقوموا بالتواصل معه.