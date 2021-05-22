شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري والنيادي يخوضان تدريبات «الواقع الافتراضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

يخوض هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، منذ أكثر من 7 شهور، تدريبات مكثفة في مختبر الواقع الافتراضي بمركز «لندن بي جونسون» للفضاء في وكالة «ناسا» الأمريكية، ضمن برنامج متقدم بمشاركة سلطان النيادي، ما يؤهلهما لإدارة المحطة الدولية للفضاء والسير بالفضاء خارج المحطة في مهمة تراوح بين 6 شهور إلى عام كامل.

وفي تغريدة نشرها أمس، أرفقها بمقطع فيديو مدته 22 ثانية، استعرض جانباً من تدريباته في المختبر التي تساعد الرواد على التدريب على معدات ومهام مختلفة ودقيقة، مثل محاكاة عمليات الصيانة الخارجية للمحطة الدولية خلال السير في الفضاء.

ويمضي الرائدان الإماراتيان يومياً نحو 9 ساعات تدريبية في أكثر من قطاع، عملي وعلمي، ضمن برنامج مكثف، تصل مدته إلى عام ونصف العام، يؤهلهما لإدارة المحطة الدولية وصيانتها.

ويجريان في المركز، تدريبات يومية تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، وتشمل منهاجاً دراسياً علمياً وعملياً، كما يخضعان لتدريبات صعبة، تتمثل في محاكاة مختلف الظروف والمواقف الطارئة على متن المحطة الدولية، مثل نشوب حريق، أو تسرّب في غاز الأمونيا، أو حدوث تسرب الضغط لداخل المحطة، وهي من المهام الأساسية الواجب الاستعداد لها، في حال وقوعها بالمحطة، فضلاً عن تدريبات أخرى تجري في مختبر الطفو المحايد بمركز تدريب "سوني كارتر" الذي تديره «ناسا»، ويشمل السير في الفضاء لمدة 6 ساعات متواصلة تحت الماء، يتم خلالها محاكاة لإصلاح المحطة الدولية من الخارج وانقاذ رائد الفضاء في حالة حدوث طارئ، إلى جانب تدريبات جسدية، تعزيزاً للياقة البدنية، وتعلم اللغة الروسية، للتعامل مع أجهزة المحطة الدولية، كونها تشمل قسمين أمريكياً وروسياً.

مراحل أساسية

ويتضمن البرنامج التدريبي المكثف 5 مراحل أساسية، كما يدرس الرائدان علم الديناميكا الهوائية، والفيزياء، وعلم وظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، كذلك مناهج دراسية في محركات الصواريخ، ونظرية الحاسوب، والصخور النارية المشابهة لصخور سطح القمر، وعلم الفلك، والجيولوجيا، وعلوم الحياة، لتساعدهم على أداء التجارب والمشاهدات، وكذلك تشغيل محطة الفضاء.

وتسهم التدريبات المكثفة في مساعدة الرواد على القيام بمهمات طويلة في محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن إجراء كل مهمات رواد الفضاء المحترفين، التي تشمل الصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها على متن المحطة الدولية، وصولاً إلى التدريبات الروتينية، التي تشمل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية.