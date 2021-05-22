شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة «بست»: مارتن بشير خدع جورج وخانني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اتهمت «أليكس» زوجة اسطورة الكرة الراحل جورج بست مراسل BBC مارتن بشير بالتلاعب بمشاعر زوجها وخداعه في الوثائقي عن أيقونة الكرة عام 2000، وقالت إن الهدف من المقابلة كان إظهار «بست» كمدمن كحول.

وقالت «أليكس» زوجة «بست» قبل طلاقهما في 2004: «يا ليته كان حياً ليشاهد ثبوت تلاعب مارتن بالأميرة ديانا (تم الكشف مؤخراً عن فضيحة إعلامية ارتكبها بحق الأميرة الراحلة). جورج شعر بأنه تعرض للخيانة من مارتن وأعتقد أن هذا الشعور رافقه حتى وفاته. دفعه مارتن بشير لتصويري، ووكيل أعماله فيل هيوز من كان يدفعه نحو الكحول».

وتابعت أليكس: «حصل على شهرة بعد مقابلته مع ديانا، وترك رسالة أمام باب منزلي، وطلب مقابلتي في الوقت الذي كنت فيه بجوار «بست» في المستشفى، أتساءل حتى الآن عن كيفية حصوله على عنواني! وعدني بإلقاء ضوء على حياة «بست» الإيجابية وتظاهر بأنه صديق عانى الشيء نفسه مع والده المدمن. أنا حتى اليوم لا أعرف إن كان ما قاله حقيقة أم هراء».

وأكدت «أليكس» ووكيل أعمال «بست» أن مارتن بشير كان يدعوهما إلى تناول شراب في حانة قريبة من المستشفى واضافت: «كنت أقول له كأس واحدة تكفي، لكنه رفض وطلب من النادل إبقاء كؤوسنا ممتلئة دائماً، ثم كتب عموداً قال فيه: «أليكس» ألقت الضوء على السبب الذي يجعل «بست» على بعد كأس من الموت، ثم تحدث عن لطفي وعنايتي بزوجي. ذلك المقال سبب لنا ألماً كبيراً أنا و«بست.. استغل مرحلة ضعف كنا نمر بها. إنه أفعى وسمكة قرش وأنا سعيدة لأن حقيقته انكشفت للعالم».

رحل «بست» بسبب تليف الكبد في 2005 ولم ترفع «أليكس» شكوى على الصحفي لأنها اعتقدت أنها مضيعة للوقت، واعتذر مارتن بشير لأسطورة «يونايتد» عن مقالته قبل 21 عاماً وختمت أليكس: «أعتقد أنه مدين بالاعتذار لكثير من الأشخاص».