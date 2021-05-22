أخبار الاقتصاد المصرى: غدا بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر مايو

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 22-5-2021 من أبرزها إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين.

غدا.. بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر مايو

تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، عن شهر مايو، حيث تبدأ للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المالية: إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى.

وقال في بيان إن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية، موضحًا أنه تمت إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.

%22 ارتفاعًا في صادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2021

شهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغت نسبته 22%، حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار الربع الأول من العام الماضى إلى 1.530 مليار دولارالربع الأول من 2021.

وسجلت صادرات الصناعات الكيماوية خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020 ، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020 والذى بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار.

ووفقا لتقرير المجلس التصديري، شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير الى مارس 2021 بلغ 50%، حيث ارتفعت الصادرات من 430.61 مليون دولار الى 647.52 مليون دولار، وشهدت صادرات الأسمدة ارتفاعا طفيفا فى معدل النمو بلغت نسبته 5%، حيث زادت من 383.96 مليون دولار الى 402.98 مليون دولار وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، حيث ارتفعت من 89.54 مليون دولار إلى 116.23 مليون دولار ، وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51% ، حيث زادت من 47.95 مليون دولار الى 72.30مليون دولار.

وزير الطاقة التنزانى يشيد بالشركات المصرية المنفذة لمشروع سد جيوليوس نيريرى

خلال زيارته تنزانيا، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، اجتماعاً مع الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بحضور السفير المصرى بتنزانيا، ومسئولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع "المقاولون العرب- السويدى إلكتريك".

وأشاد الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزاني، بالجهد المبذول من التحالف المصري "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك" المُنفذ للمشروع، والتعاون المقدم من الحكومة المصرية، ودعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع القومي للشعب التنزاني، مطالباً بتكثيف المتابعة من كبار المسئولين، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشروع.

"التعاون الدولى" تطلق 3 منصات تعاون مشترك لقطاعات التموين والبترول والمشروعات

أطلقت وزارة التعاون الدولي 3 منصات تعاون تنسيقي مُشترك لقطاعات البترول والتموين والمشروعات متناهية الصغر، خلال الفترة من 4-20 مايو، لعرض الإصلاحات والجهود المبذولة في هذه القطاعات على الشركاء الدوليين، كما تم عقد عدة فعاليات ولقاءات مع شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركائها، وشاركت وزيرة التعاون الدولي في عدة فعاليات دولية لعرض المنجزات المحققة ضمن رؤية مصر التنموية في المحافل الدولية.