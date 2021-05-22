شكرا لقرائتكم خبر عن قراءات قوية لمؤشر أنشطة الأعمال في أمريكا وأوروبا وبريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات مسوح «آي.إتش.إس ماركت» أن أنشطة الأعمال الأمريكية تزايدت في مايو/أيار، وسط طلب محلي قوي، لكن تراكم الأعمال غير المنجزة لا يزال يتزايد مع مواجهة المصنعين لمشكلات في العثور على المواد الخام والعمالة.

وفي أوروبا، أظهر مسح «آي. إتش.إس ماركت» أن الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في مايو/أيار، مدفوعة بتعافٍ قوي في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.

كذلك، سجّل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في أيار/مايو، بفضل تحسّن الصناعة والخدمات.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» التابع لـ«آي إتش إس ماركت» في بريطانيا والذي يعد مقياساً مهماً بالنسبة لنشاط الأعمال التجارية، إلى 62,0. ويعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في كانون الثاني/يناير 1998. وسجّل المؤشر 60,7 في نيسان/إبريل وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو. (وكالات)