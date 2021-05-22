شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخطف ثالث صعود أسبوعي على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطاع الذهب الخروج بمكاسب أسبوعية مُرضية، بعد أن استقر الجمعة، في السعر الفوري عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع.

تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، جاء مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثنك ماركتس: «إجمالاً، المستثمرون ليسوا قلقين كثيراً حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلاً، وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة. من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة؛ لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول.

المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار». وحام الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة، مقابل منافسيه، وتكبد خسارة أسبوعية، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات. (رويترز)