شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلّص خسائره الأسبوعية إلى 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح النفط في تقليص خسائره الأسبوعية إلى 3% فقط بعدما تراجع بحدة مع توقعات باحتمال إضافة إيران مليون برميل خام أو أكثر يومياً لإنتاج النفط في وقت لاحق من الصيف الجاري.

ويتأهب المستثمرون لعودة الخام الإيراني عقب إعلان مسؤولين بأن طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما في المحادثات المرتبطة بالاتفاق النووي.

وقفزت أسعار النفط 2% الجمعة بعد ثلاثة أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك،

وختم خام برنت جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً 1.33 دولار بما يعادل 2% عند 66.44 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.65% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان نحو 3% خلال الأسبوع بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية.

لكن لا يزال يشعر المستثمرون بتفاؤل إزاء انتعاش الطلب هذا الصيف بعدما تسمح برامج التحصين من الوباء في أوروبا والولايات المتحدة للمزيد من الناس بالسفر.

وكان المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة قد قال إن فرص تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40% خلال اليومين المقبلين. (رويترز)