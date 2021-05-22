شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التقنية تقود «ناسداك» لكسر سلسلة خسائر 4 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توالت الخسائر الأسبوعية على «وول ستريت»، هذه المرة مع تفشي القلق من العملات المشفرة التي أصيبت بحمى بيع أفقدتها ما يصل إلى 25% من قيمتها.

وأنهت سوق الأسهم الأمريكية التعاملات على تباين، الجمعة؛ إذ خيمت مخاوف التضخم على الأجواء في نهاية أسبوع تداولات متقلب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بدعم من «بوينج» اللذين قفز سهمهما مع قول مصادر في القطاع، إن شركة صناعة الطائرات وضعت خططاً مبدئية لزيادة إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس، إلى ما يصل إلى 42 طائرة شهرياً في خريف 2022. كما أسهمت البنوك ومن بينها جولدمان ساكس، و«جيه.بي مورجان» في رفع المؤشر.

وأظهرت بيانان مسوح «آي.إتش.إس ماركت» أن أنشطة الأعمال الأمريكية تزايدت في مايو/أيار، وسط طلب محلي قوي، لكن تراكم الأعمال غير المنجزة لا يزال يتزايد مع مواجهة المصنعين لمشكلات في العثور على المواد الخام والعمالة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 124.75 نقطة، بما يعادل 0.37%، ليصل إلى 34208.9 نقطة، وعلى أساس أسبوعي انخفض داو جونز 0.5%.

من جهته، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 3.04 نقطة، الجمعة، أو 0.07%، مسجلاً 4156.08 نقطة، وانخفض المؤشر 0.4% ليسجل أول خسارة أسبوعية متتالية منذ فبراير.

وكذلك، هبط المؤشر ناسداك 64.75 نقطة أو 0.48% في جلسة الجمعة، إلى 13470.99 نقطة، ولكن المؤشر المثقل بالتكنولوجيا، حقق مكاسب بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وكسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

الأسهم الأوروبية

من جانبها، ارتفعت الأسهم الأوروبية، في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة بعد أن أبقت نتائجها والنمو المطرد للأعمال في منطقة اليورو على التفاؤل الحذر لدى المستثمرين، في مقابل مخاوف من ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، منهياً الأسبوع على ارتفاع ضئيل.

وزاد سهم ريتشمونت، صانعة منتجات كارتييه، 5% مع اقتراحها زيادة توزيعاتها النقدية بمثليها لمستويات ما قبل الجائحة؛ إذ أسهم الطلب القوي على المجوهرات في زيادة صافي الربح واحتواء أثر التراجع في المبيعات عن السنة المالية 2020 ـ 2021.

وأظهر مسح «آي. إتش.إس ماركت» أن الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في مايو/أيار، مدفوعة بتعافٍ قوي في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.

ارتفاعات قياسية

وواجهت الأسهم العالمية مشكلات في مواصلة الصعود بعد أن وصلت إلى ارتفاعات قياسية في وقت سابق هذا الشهر مع قلق المستثمرين من أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية للتراجع عن حزم الدعم التي أقرتها وقت الجائحة بسرعة أكبر من المتوقع.

لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت، إنه من السابق لأوانه بالنسبة للمركزي مناقشة تقليص برنامج الشراء العاجل للسندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار)، قبل أسبوعين من اجتماع حاسم للسياسات النقدية. (وكالات)