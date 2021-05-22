غرفة الشارقة تُنجز 49 ألف معاملة إلكترونية في 4 أشهر



الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إنجاز 49 ألفاً و131 معاملة إلكترونية بنهاية إبريل/نيسان الماضي، والتي غطت شريحة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال، وأبرزها شهادات المنشأ وتصديقات العضوية.

وأعلنت الغرفة أيضاً أن جميع الخدمات التي تقدمها لأعضائها أصبحت إلكترونية بنسبة 100%، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الذكية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتَمَكَّنَ المستثمرون من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

كفاءة البنية الرقمية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا الرقم الكبير من المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها، يعكس مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها غرفة الشارقة، وكفاءة خدماتها في تلبية متطلبات مجتمع الأعمال وإنجاز معاملاتهم، انطلاقاً من حرص الغرفة والتزامها الدائم دعم جهود إمارة الشارقة في بناء منظومة رقمية متطورة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الشارقة وبما يُظهر استعداد الغرفة لاستشراف مستقبل الأعمال للخمسين عاماً المقبلة.

حلول تقنية متطورة

وأضاف العوضي: إن نجاح الغرفة في التحول الذكي لخدماتها بنسبة 100% يأتي في إطار التزامها تسهيل ممارسة الأعمال واعتماد الحلول التقنية المتطورة لإثراء تجربة أعضائها ومتعامليها، وتسهيل معاملاتهم وتسريع أعمالهم، حيث تسعى الغرفة إلى الريادة في تقديم أفضل الخدمات الذكية لتساهم بتعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير حلول مبتكرة لجميع التحديات التي تواجههم، بما يرسخ دورها كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة، ويؤكد مكانة الشارقة كوجهة رائدة محلياً وعالمياً للمستثمرين ويسهم في المحافظة على مكتسباتها التنموية.

أعلى المستويات

من جانبه، دعا عبدالعزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، كافة المتعاملين من مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة الشارقة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للغرفة وإنجاز معاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، مشيراً إلى أن وعي العملاء بفوائد ومزايا التحول الرقمي يدعم تنافسية الإمارة، وقدرتها على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكداً أن الغرفة تسعى للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها خدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة.